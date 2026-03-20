Konya’nın bir ilçesinde kar yağışı başladı!

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı yaylalarda Mart ayının sonlarına doğru kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.
YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Özellikle yüksek rakımlı yaylalarda etkisini artıran kar yağışı, doğada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşandı. Yetkililer, bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(Meltem Aslan)