Almanya’dan acı haber! Konyalı gurbetçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Almanya’dan acı haber! Konyalı gurbetçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da ikamet eden Ayşe Sezgen, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Sezgen'in vefatı, ailesi ve memleketinde büyük üzüntüye neden oldu.

Acı Haber Almanya'dan Geldi

Rahmetli Abdullah Sezgen ve Fevzi Akkaş'ın torunu, Mehmet Sezgen'in kızı olan Ayşe Sezgen'in Almanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze Bozkır'da Defnedildi

Ayşe Sezgen'in cenazesi, 20 Mart 2026 Cuma günü bayramın birinci gününde Bozkır Merkez Büyük Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Başkan Karabulut'tan Taziye Mesajı

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da cenaze törenine katılarak taziye mesajı paylaştı. Karabulut mesajında, genç yaşta hayatını kaybeden Ayşe Sezgen'i son yolculuğuna uğurladıklarını belirterek, "Almanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden; Çağlayan Mahallemizden Abdullah Sezgen ve Fevzi Akkaş'ın torunu, Mehmet Sezgen'in kızı evladımız Ayşen Sezgen'i, bugün Cuma namazına müteakip Merkez Büyük Camii'nde kıldığımız cenaze namazının ardından ebediyete uğurladık. Rabbim evladımızın mekanını cennet eylesin. Geride kalan tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ailesi ve Sevenleri Yasa Boğuldu

Genç yaşta hayatını kaybeden Ayşe Sezgen'in vefatı, başta ailesi olmak üzere Çağlayan Mahallesi ve Bozkır'da derin bir üzüntüye yol açtı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

(Cumali Özer)

