Sağanak hayatı felç etti: Yollar ve tarlalar göle döndü
Adana’nın Karataş ilçesinde dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yol ve tarla göle dönerken, bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Meteorolojinin uyarısının ardından Adana genelinde dün yağmur etkili olmaya başladı. Dün başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden yağmur nedeniyle Karataş ilçesinde hayat felç oldu. Yağışın etkisiyle özellikle kırsal bölgelerde tarım arazileri de sular altında kaldı. Tarlaların göle döndüğü bölgelerde çiftçiler arazilerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı çiftçiler tarlalarına ancak traktörle gidebildi.
Bazı yollarda göle dönerken araçlar muhsur kaldı. Vatandaşlar mahsur kalan araçlarını çıkarmak için iş makinalarından yardım istedi.
Bölgede etkili olan yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım aksarken, vatandaşlar ve çiftçiler suyun çekilmesini bekliyor. Yağışın tarım arazilerinde oluşturduğu zararın ise önümüzdeki günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilene göre yağmurun bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”