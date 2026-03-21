Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2’si çocuk 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kozanlı (45) idaresindeki 42 AEF 334 plakalı otomobil Kulu-Kozanlı kara yolu Karacadağ Mahallesinde virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Kozanlı ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan çocukları H. H. K. (8) ve M. A. K. (11) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Kozanlı ve çocukları yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
