GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
52,00
STERLİN
59,93
GRAM
6.936,55
ÇEYREK
11.445,97
YARIM ALTIN
22.815,64
CUMHURİYET ALTINI
45.437,04
KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2’si çocuk 3 yaralı

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kozanlı (45) idaresindeki 42 AEF 334 plakalı otomobil Kulu-Kozanlı kara yolu Karacadağ Mahallesinde virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Kozanlı ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan çocukları H. H. K. (8) ve M. A. K. (11) yaralandı. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Kozanlı ve çocukları yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
