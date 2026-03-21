Konya’da belediye otobüsünde eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! OLAYDA YENİ GELİŞME

Konya’da belediye otobüsünde tartıştığı Kadir Han Öztürk’ü (21) bıçaklayarak öldüren Vahdettin Işık (33) hakkında ’Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesine yer verilen Işık, Öztürk ve yanındaki kadının kendisine hakaret ve küfrederek bağırdıklarını öne sürüp, köpeklerden korunmak için taşıdığı bıçağı çantasından çıkararak olayı gerçekleştirdiğini ve amacının korkutmak olduğunu söyledi.

Olay, 17 Kasım 2025'te saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Vahdettin Işık, tartıştığı Kadir Han Öztürk'ü bıçakla ağır yaraladı. Dini nikahlı eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasıyla Işık, araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Han Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kısa sürede gözaltına alınan ve hakkında 'Mala zarar verme' ile 'Kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunan Vahdettin Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Vahdettin Işık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunuldu. İddianamede, Vahdettin Işık'ın ifadesine de yer verildi. Işık, ifadesinde, Öztürk'ü olay tarihinden daha önce de birkaç kez otobüs durağında gördüğünü ancak tanımadığın söyledi. Olay günü yaşananları anlatan Işık, Kadir Han Öztürk ile daha önceden görmediği bir kadının otobüse bindikten sonra yüksek sesle konuşup, rahatsızlık verdiklerini, daha sonra Öztürk'ün, 'Gel lan buraya' diyerek kendisini yanına çağırdığını, ne olduğunu sorduğunda 'Sen kimsin lan' diyerek küfrettiğini öne sürdü. Kadir Han Öztürk ve yanındaki kadının, kendisine hakaret ve küfrederek bağırmayı sürdürdüklerini iddia eden Işık, sakin olması için ve uyarmak amacıyla yerinden kalkıp yanlarına gittiğinde, Öztürk'ün ayağa kalkması üzerine köpeklerden korunmak için yanında taşıdığı bıçağı çantasından çıkarıp, onun karın boşluğuna bir kez, sağ ve sol bacaklarına rastgele iki kez sapladığını anlattı. Vahdettin Işık, Öztürk'ün, kendisine küfrederek tahrik etmesi sonucu bu eylemi gerçekleştirdiğini, öldürme maksatlı vurmadığını, amacının korkutmak olduğunu söyledi.

'YAPMA' DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede, otobüs içerisindeki güvenlik kamera kaydının çözümlemesine de yer verildi. Hazırlanan çözümde, "Şoför mahalli tarafında bulunan ve otobüsün içini detaylı şekilde gören kamera kaydına göre; maktul ve eşi otobüse binip şüphelinin bulunduğu arka koltuklara doğru ilerledikten yaklaşık yarım saat kadar sonra maktul ile şüphelinin birbirlerine bakışarak yüksek sesli bir bağrışma sesinin duyulduğu, akabinde şüphelinin ayağa kalkarak maktule doğru yöneldiği, buna karşılık maktulün ilk etapta oturduğu koltuktan kalkmadığı ancak anlaşılamayan seslere göre tartıştıkları, sonrasında maktulün de ayağa kalktığı ve şüpheli Vahdettin'in montunun sağ cebinden kesici alet olduğu değerlendirilen bıçağı çıkardığı ve ilk olarak maktulün karın kısmına doğru hamle yaptığı, bu esnada muhtemel maktulün olduğu değerlendirilen erkek sesin "Yapma” diye bağırdığı, devamında şüphelinin ilk bıçaklı hamlesinden sonra elindeki bıçağı geri çektikten sonra ‘Lan' şeklinde bir erkek sesinin duyulduğu, sonrasında şüpheli Vahdettin'in ikinci kez maktulün bacak kısımlarına bıçak ile hamle yaptığı, elindeki bıçak ile üçüncü kez maktulün bacak bölgesine hamle yaptığında yine ‘Yapma' şeklinde bir ses duyulduğu, şüphelinin üçüncü bıçak darbesi esnasında yüksek sesle ‘Sana bakmıyor, sana bağırmıyor” şeklinde bir ses duyulduğu, Kadir Han Öztürk'ün o esnada karnını tutarak ‘Polisi arayın' şeklinde bağırdığı ve şüpheli Vahdettin Işık'ın otobüsün orta kapısı açılarak otobüsten indiği görüldü” denildi.

Kaynak: DHA