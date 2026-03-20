Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi ile yaptığı telefon görüşmesinde jandarma personeline hitap etti.
Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Rabb'im nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun diyorum. Şu anda biz de Rize'de, Rize Teşkilatımızla bir aradayız, beraberiz. Sizin de birliğinize, beraberliğinize aynı şekilde dua ediyoruz. Bugün aynı zamanda Yaşar Güler paşamla beraber yine askerimizi, kahraman ordumuzu selamladık, onlarla birlikte olduk. Şimdi de sizinle birlikteyiz, beraberiz. Rabb'im bir, beraber ve kardeş olarak nice ramazan bayramlarına kavuşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."
Bakan Çiftçi de görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”