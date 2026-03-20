Lübnan Sağlık Bakanı Türkiye’ye teşekkür etti

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona ulaştığı Lübnan’a verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Bakan Nasreddin, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Biblos kentinde yerinden edilenlerin barındığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yardım yaptığı Cübeyl Anaokulu'nu ziyaret etti.

Yardımların teslim törenine katılan Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinden edilenlerin barındığı bölgedeki merkezleri ziyaret ettiğini söyledi.

Nasreddin, "İhtiyaçlar çok büyük ve biz Lübnan halkını ilaç ve hastane yatışı dahil olmak üzere sağlık hizmetleri açısından desteklemeye odaklandık." dedi.

Barınma merkezlerinin sağlık merkezlerine bağlı olduğunu belirten Nasreddin, hasta ve yaşlıların desteklenmesi için ilaçlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Nasreddin, "Bizimle oldukları ve Cibeyl'deki bu merkezi destekledikleri için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca Lübnan Sağlık Bakanlığının yanında durdukları için UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü dahil tüm uluslararası topluma da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının hizmetlerinin genişletilmesi ihtiyacına işaret eden Nasreddin, İsrail saldırılarına rağmen insanların Lübnan'da kalma kararlığından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

