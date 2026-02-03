Sakal-ı Şerif Isparta’da ziyarete açıldı. Salavatlarla birlikte Hızırbey Camii’ne götürülen Sakal-ı Şerif’e ilgi yoğundu. Cemaat, Berat Kandili dolayısıyla ziyarete açılan kutsal emaneti dualarla karşıladı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Hızırbey Camii'nde yatsı namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına götürüldü. Caminin imamı ve Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sakal-ı Şerif'i kutudan çıkardıktan sonra ziyaret başladı.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özer, tüm İslam aleminin kandilini tebrik edip, "Eğirdir müftülüğümüz ile gönüllerin efendisi Sakal-ı Şerif'i paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed'in şefaatine nail eyler. Şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah'a emanet ediyorum" dedi.
