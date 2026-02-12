ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında (YKS), sınav güvenliğini sağlamak amacıyla adayların yanlarında bulundurabileceği eşyalar oldukça kısıtlıdır.

Türkiye'de, üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?

Sınav kurallarına göre adaylar, sadece D: Numaralı gözlük ile sınav salonuna girebilirler. Numaralı gözlükler, optik bir araç olarak kabul edildiği ve temel bir ihtiyaç olduğu için serbesttir (ancak üzerinde kamera, ses kayıt cihazı vb. düzenek bulunmayan standart gözlükler olmalıdır).

Diğer seçeneklerin durumu ise şöyledir:

Akıllı cep telefonu: Her türlü cep telefonu ve haberleşme cihazının sınav binasına sokulması kesinlikle yasaktır.

Tablet bilgisayar: Her türlü veri saklayıcı ve işlemci cihaz yasaklılar listesindedir.

Kablosuz kulaklık: Bluetooth kulaklıklar ve her türlü ses iletim cihazı kopya girişimi riski nedeniyle yasaktır.

Adayların sınav salonuna girişinde sadece; geçerli kimlik belgesi, sınav giriş belgesi ve şeffaf şişe içerisinde su bulundurmasına izin verilir. Kalem, silgi ve kalemtıraş gibi materyaller ise ÖSYM tarafından her adaya özel olarak paketlenmiş şekilde sunulur.

Cevap: D: Numaralı gözlük

Kaynak: Haber Merkezi