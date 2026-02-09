GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,09
STERLİN
59,99
GRAM
7.461,65
ÇEYREK
12.371,42
YARIM ALTIN
24.628,86
CUMHURİYET ALTINI
48.811,05
YAŞAM Haberleri

2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Cihanbeyli’nin nüfusu kaç oldu?

2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Cihanbeyli’nin nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde nüfusun gerilediğini ortaya koydu.

CİHANBEYLİ'DE NÜFUS AZALIŞI DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK verilerine göre Cihanbeyli'nin 2025 yılı nüfusu 49 bin 126 olarak kaydedildi. Bu sonuçla birlikte ilçe nüfusu yeniden 50 binin altına düşmüş oldu.

Cihanbeyli'nin 2024 yılındaki nüfusu 50 bin 21 olarak açıklanmıştı. Son verilere göre ilçenin nüfusu 1 yılda 895 kişi azaldı.

GÖÇ VE DOĞUM ORANLARI ETKİLİ OLDU

Nüfustaki düşüşte, özellikle büyükşehirlere göç, kırsal mahallelerdeki nüfus azalması ve doğum oranlarındaki gerilemenin etkili olduğu değerlendiriliyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçede genç nüfusun eğitim ve iş nedeniyle ilçe dışına yönelmesi dikkat çekiyor.

KONYA İLÇELERİ ARASINDA ORTA SIRALARDA YER ALDI

Cihanbeyli, 2025 verilerine göre Konya'nın nüfus bakımından orta büyüklükteki ilçeleri arasında yer aldı. İlçenin önümüzdeki yıllarda nüfus seyrinin, yapılacak yatırımlar ve istihdam olanaklarına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER