2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Cihanbeyli’nin nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde nüfusun gerilediğini ortaya koydu.
CİHANBEYLİ'DE NÜFUS AZALIŞI DİKKAT ÇEKTİ
TÜİK verilerine göre Cihanbeyli'nin 2025 yılı nüfusu 49 bin 126 olarak kaydedildi. Bu sonuçla birlikte ilçe nüfusu yeniden 50 binin altına düşmüş oldu.
Cihanbeyli'nin 2024 yılındaki nüfusu 50 bin 21 olarak açıklanmıştı. Son verilere göre ilçenin nüfusu 1 yılda 895 kişi azaldı.
GÖÇ VE DOĞUM ORANLARI ETKİLİ OLDU
Nüfustaki düşüşte, özellikle büyükşehirlere göç, kırsal mahallelerdeki nüfus azalması ve doğum oranlarındaki gerilemenin etkili olduğu değerlendiriliyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçede genç nüfusun eğitim ve iş nedeniyle ilçe dışına yönelmesi dikkat çekiyor.
KONYA İLÇELERİ ARASINDA ORTA SIRALARDA YER ALDI
Cihanbeyli, 2025 verilerine göre Konya'nın nüfus bakımından orta büyüklükteki ilçeleri arasında yer aldı. İlçenin önümüzdeki yıllarda nüfus seyrinin, yapılacak yatırımlar ve istihdam olanaklarına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.
