KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 11 Şubat 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 11 Şubat 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Şubat 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MAKBULE ERGUN

EHRİNGSHAUSEN/ALMANYA
17-02-1973

ÜÇLER MEZARLIĞI

ARİFE AKTAŞ

KONYA
23-06-1964

ALİYENLER MEZARLIĞI

ADİVE KARAPINAR

AKSARAY
06-03-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

DURKADIN DEMİRCİ

KARACAÖREN
15-05-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

NEVİN MİRAT

ÇUMRA
20-04-1971

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA KIRDI

KUZAĞIL
04-03-1952

YAĞBASAN MEZARLIĞI

YOUSRA ABUNEMER

KHAN YOUNIS/FİLİSTİN
11-03-1976

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLDEREN ÇALIK

HADİM
01-07-1939

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

HÜSEYİN AND

ÇAKILLAR
01-01-1947

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ ÇAĞLAR

HAMZALAR
09-09-1944

KARAASLAN MEZARLIĞI

ARİF AKCA

HADİM
15-05-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSA GÖKDEMİR

KONYA
06-02-1973

İSTİKLAL MEZARLIĞI

RAZİYE ASLIM

KONYA
08-09-1958

HACIFETTAH MEZARLIĞI

VERA SARICA


11-02-2026

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

