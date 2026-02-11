Konya’da bugün vefat edenler 11 Şubat 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MAKBULE ERGUN
|
EHRİNGSHAUSEN/ALMANYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ARİFE AKTAŞ
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
ADİVE KARAPINAR
|
AKSARAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
DURKADIN DEMİRCİ
|
KARACAÖREN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
NEVİN MİRAT
|
ÇUMRA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KIRDI
|
KUZAĞIL
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
YOUSRA ABUNEMER
|
KHAN YOUNIS/FİLİSTİN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
GÜLDEREN ÇALIK
|
HADİM
|
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN AND
|
ÇAKILLAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİ ÇAĞLAR
|
HAMZALAR
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ARİF AKCA
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
İSA GÖKDEMİR
|
KONYA
|
İSTİKLAL MEZARLIĞI
|
RAZİYE ASLIM
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
VERA SARICA
|
|
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi