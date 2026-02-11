GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Valiliği verileri açıkladı! 2 milyonun üzerinde

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Valiliği verileri açıkladı! 2 milyonun üzerinde

Konya Valiliği, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Valilik açıklamasında, "Gece gündüz demeden fedakârca görev yapan, zor anlarda soğukkanlılıkla koordinasyonu sağlayan tüm 112 Acil Çağrı Merkezi personelimizin 112Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verildi.

2025 YILINDA 2 MİLYONU AŞAN ÇAĞRI

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılı içerisinde Konya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 155 bin 348 çağrı ulaştı. Bu çağrılar, vatandaşların sağlık, güvenlik, asayiş ve afet gibi pek çok farklı konuda yardım talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

1 MİLYONDAN FAZLA ASILSIZ ÇAĞRI

Açıklamada, gelen çağrıların 1 milyon 113 bin 648'inin asılsız ya da anons sırasında kapanan çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Yetkililer, gereksiz yapılan her aramanın acil yardım bekleyen bir vatandaşın hayatını riske atabileceğine dikkat çekerek, 112 hattının yalnızca gerçek acil durumlarda aranması gerektiğini vurguladı.

TÜM ACİL BİRİMLER TEK NUMARADA

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve orman birimlerinin koordineli şekilde hizmet verdiği hatırlatıldı. "Gereksiz her arama bir cana mal olabilir” uyarısının yapıldığı paylaşımda, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Konya Valiliği, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan tüm personele teşekkür ederek, 112 Günü'nü kutladı.

(Meltem Aslan)

