Karapınar’da yağmur sonrası gökkuşağı mest etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, ilçe genelinde ilgi çekti. Yağmurun dinmesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, Karapınar'ın birçok noktasından net şekilde görüldü.
Özellikle Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde oluşan manzara, doğaseverler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökkuşağı, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, nadir görülen bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
(Cumali Özer)