GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,97
STERLİN
59,89
GRAM
7.362,61
ÇEYREK
12.214,00
YARIM ALTIN
24.315,08
CUMHURİYET ALTINI
48.186,16
KONYA Haberleri

Konyaspor heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor heyetinden Başkan Altay’a ziyaret
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut’u makamında ağırlayarak yeşil-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Konyaspor Kulübü yönetimi ve teknik heyeti, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmeye Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Başkan Vekili Süleyman Oğuz, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ile Teknik Direktör İlhan Palut katıldı.

Başkan Altay: "Her Zaman Takımımızın Yanındayız"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Altay;

"Konyaspor Kulübü Başkanımız Ömer Atiker ve Teknik Direktörümüz İlhan Palut'u belediyemizde misafir ettik.

Şehrimizin takımı Konyaspor'umuzun yeni teknik ekibine başarılar diliyor; yeşil-beyazlı camiamızın hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyorum. 

Konya olarak her zaman takımımızın yanındayız'' dedi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER