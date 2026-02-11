Konyaspor heyetinden Başkan Altay’a ziyaret

Konyaspor Kulübü yönetimi ve teknik heyeti, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmeye Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Başkan Vekili Süleyman Oğuz, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ile Teknik Direktör İlhan Palut katıldı.
Başkan Altay: "Her Zaman Takımımızın Yanındayız"
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Altay;
"Konyaspor Kulübü Başkanımız Ömer Atiker ve Teknik Direktörümüz İlhan Palut'u belediyemizde misafir ettik.
Şehrimizin takımı Konyaspor'umuzun yeni teknik ekibine başarılar diliyor; yeşil-beyazlı camiamızın hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyorum.
Konya olarak her zaman takımımızın yanındayız'' dedi.
(Cumali Özer)