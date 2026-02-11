Konya’daki belediye duyurdu! Son gün 2 Mart

Selçuklu Belediyesi tarafından ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 2 Mart 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 2 Mart 2026 tarihine kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi'ne vermeleri gerektiğini belirtildi. Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.

Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmanın suç olduğu belirtilen açıklamada, belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu