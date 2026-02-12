GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Otoyolda feci kaza: Anne yaralandı sürücü oğlu öldü

Otoyolda feci kaza: Anne yaralandı sürücü oğlu öldü

Adana'da otoyolda refüje çarpıktan sonra lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak 65 metre şarampole yuvarladı. Kazada sürücü ölürken araçtaki annesi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ömer Faruk Ş. (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı Mercedes marka otomobiliyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

