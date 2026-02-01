Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Kullanım sorumluluğu ve Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda adresleri belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile kiraya verilecektir. Belirtilen gayrimenkuller 31.12.2028 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır. İhaleler, 24.02.2026 Salı günü saat 15.00'den itibaren Belediye Encümeni tarafından Konevi Mah. Millet Cd. (Belediye Ek Hizmet Binası) No:14/5 Meram/KONYA adresindeki Konevi toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Gayrimenkullerin 2026 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir. İsteklilerin 24.02.2026 günü saat 11.00'a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA adresindeki, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), İmza Beyannamesi, Tebligat için adres beyanı, İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, Söz konusu ilanda belirtilen dükkan/işyeri vasıflı taşınmazlara ilişkin ihaleye katılacak isteklilerin başvuru dilekçelerinde; işyerinde yürütecekleri faaliyet konusunu belirtmeleri gerekmektedir. Kiraya verilecek/verilen taşınmaz için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınma sorumluluğu kiracıya aittir. Bahse konu işyeri, İmar mevzuatı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin mevzuat hilafına bir faaliyet konusunda çalıştırılamaz. Kiracı Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı almadan işyerini çalıştıramaz. Diğer kanuni sorumluluklarını yerine getirmek durumunda olup, aksi sorumluluk kendine ait olacaktır. Kiraya verilecek taşınmazda yürütülecek faaliyetin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında uygun nitelikte bulunduğuna dair Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nden belge alınması gerekmektedir. (Konevi Mh. Millet Cd. No: 14/5 C Blok Kat:1/126 Meram/KONYA) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

h. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

ı. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

i. Sarraf Dükkanı ihalesine katılmak isteyenler için Sarraflar Derneğinden sarraflık veya kuyumculuk yaptığına dair alacakları belge.

j. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

Söz konusu gayrimenkullerin 2026 yılı yıllık kira bedelleri ihale sonucu oluşan bedeldir. 01.01.2027 tarihinden itibaren takip eden yılların kira bedeli TÜİK'nun ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nispetinde artırılacaktır. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4964-4911

İlan olunur.





Sıra

Adresi

Ada

Parsel

Bb

m²'si

Vasfı

2026 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1 Sarıyakup Mahallesi Garaj Caddesi (Karatay Otobüs Terminali) No:9/Z6 Karatay/KONYA

52

37

16

Dükkan/İşyeri

200.000,00 TL

6.000,00 TL

15:00

2 Fevziçakmak Mahallesi Ankara Caddesi No:206/1 Karatay/KONYA - -

4,70

ATM Kabin Yeri

135.000,00 TL+KDV

4.050,00 TL

15:05

3 Aşkan Mahallesi Sancaktar Caddesi Evliye Çelebi Parkı İçi No:13/5 Meram/KONYA

1383

1

3,5

ATM Kabin Yeri

170.000,00 TL+KDV

5.100,00 TL

15:10

4 Sahipata Mahallesi Mevlana Caddesi (Sarraflar Yeraltı Çarşısı) No:22/2-3 Meram/KONYA

221

11

76

Sarraf Dükkanı

800.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL

15:15

5

İhsaniye Mahallesi Hüsnüaşk Sokak No:2/3 Selçuklu/KONYA

429

11

9

158

Dükkan/İşyeri

108.000,00 TL

3.240,00 TL

15:20



