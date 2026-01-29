Hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
İskandinav ülkeleri coğrafi yakınlıkları, ortak tarihleri ve birbirine benzeyen dil yapılarıyla sık sık karıştırılır. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka arasındaki bu kültürel bağlar, dillerin komşu ülkelerdeki statüleri konusunda da bazı ilginç diplomatik ve resmi sonuçlar doğurmuştur. Özellikle bazı ülkelerin çok dilli yapıları, tarihten gelen nüfus hareketliliğinin bir yansımasıdır.
Verilen seçenekler arasında ülkelerin resmi dil statüleri göz önüne alındığında hangisi doğrudur?
İskandinav dillerinin çoğu birbirine çok yakın olsa da (Norveççe ve İsveççe konuşanlar genellikle birbirini anlayabilir), her ülkenin kendi egemenlik alanında belirlediği resmi diller farklıdır. Ancak Finlandiya, bu konuda bir istisna teşkil eder. Ülkenin batı kıyılarındaki tarihsel yerleşim ve iki ülke arasındaki derin bağlar nedeniyle, bir komşu ülkenin dili anayasal düzeyde koruma altına alınmıştır.
Cevap: İsveççe, Finlandiya'nın resmi dillerinden biridir.
