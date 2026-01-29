Basketbolda hangisi olmaz? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Dünyanın en popüler spor dallarından biri olan basketbol, kendine has terimleri ve oyun kurallarıyla diğer branşlardan ayrılır. Oyunun akışı içinde faul atışlarından maçın başlangıç anına kadar her hamlenin literatürde net bir karşılığı vardır. Ancak bazen farklı spor dallarına ait terimler, bilgi yarışmalarında şaşırtıcı seçenekler olarak karşımıza çıkabilir.

Basketbolda hangisi olmaz; serbest atış, korner, üç sayılık, hava atışı?

Basketbol, elle oynanan ve topu potadan geçirmeyi hedefleyen bir takım sporudur. Maçlar orta sahada hakemin topu yukarı fırlatmasıyla başlar, uzak mesafeden atılan basketler farklı puan değerlerine sahiptir ve kural ihlallerinde oyunculara özel bir çizgiden atış hakkı tanınır. Seçenekler arasında yer alan ve saha köşesinden yapılan vuruşu temsil eden terim ise tamamen farklı bir branşa, futbol ve çim hokeyi gibi oyunlara aittir.

Cevap: Korner.

Kaynak: Haber Merkezi