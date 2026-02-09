Konya’da bir fabrikada yangın paniği!

Konya’nın Karatay ilçesinde bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan bir un fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü
Fabrikadan yükselen yoğun duman, şehrin birçok noktasından fark edilirken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürerken, ekiplerin güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ederken, olayın çıkış sebebinin tespit edilmesine yönelik inceleme başlatılacağı öğrenildi.
Fabrikada daha önce de patlama yaşanmıştı
Aynı fabrikada daha önce 19 Kasım 2025 tarihinde de bir patlama meydana gelmişti. İddialara göre söz konusu patlamanın, un tozunun sıkışması sonucu yaşandığı öğrenilmişti. Patlama nedeniyle fabrikada maddi hasar oluşmuştu.
