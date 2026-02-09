O anlar kamerada: Şefin Heimlich müdahalesi bebeği hayata bağladı

Kahramanmaraş’ta bir lokantada yemek yerken boğazına yabancı cisim kaçan bebeği lokanta şefinin Heimlich müdahalesi hayata bağladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çevuş Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Ailenin panikle arka tarafa yöneldiğini gören şef Ali Aydoğan, müşterilerinden müsaade alarak bebeği kucağına alarak Heimlich müdahalesi yaptı.

Bebeği kolunun üzerine yatıran Aydoğan, Heimlich manevrası kapsamında sırtına birkaç kez vurdu. Müdahalenin ardından bebeğin nefes borusundaki yabancı cisim çıkarak yeniden nefes almaya başladı.

İŞTE O ANLAR;

Yaşananları anlatan şef Ali Aydoğan, parmakla müdahalenin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Aile çok panik halindeydi. Bebeği koluma yatırıp sırtına birkaç defa vurdum. Yabancı cisim çıktı. Çok şükür bebeğimiz toparladı. Kesinlikle parmakla müdahale edilmemesi gerekiyor. Uzmanların da söylediği gibi Heimlich manevrası uygulanmalı" dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aile başta Aydoğan olmak üzere işletme çalışanlarına teşekkür etti.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bebeği görülen anne ve daha sonra bebeği kucağına alıp Heimlich müdahalesi yapan şef yer aldı.

Kaynak: İHA