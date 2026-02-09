GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Düğün öncesi havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Sinop’un Erfelek ilçesinde düğün öncesi havaya ateş ettiği belirlenen şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erfelek ilçesinde düğün eğlencesi başlamadan önce havaya silahla ateş edildiğine dair alınan duyum üzerine çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bir şahsın havaya ateş ettiği anlara ait video kaydı tespit edildi. Şüpheli şahsın İstanbul'da bulunan evinde yapılan aramada, üzerine kayıtlı iki adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovanlar ile şüpheliye ait tabancalar balistik inceleme yapılmak üzere Ankara Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderildi.

Balistik inceleme sonucunda, olay yerinde bulunan boş kovanların şüpheliye ait tabancadan atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

