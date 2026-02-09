GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yolda oluşan çukurlar 5 aracı yolda bıraktı

Yolda oluşan çukurlar 5 aracı yolda bıraktı
Aksaray-Nevşehir karayolu Otogar Kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle yolda oluşan çukurlar nedeniyle, aralarında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in makam aracının da yer aldığı 5 aracın lastiği patladı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametine seyir halinde olan araçlar, yol üzerinde oluşan ve sürücüler tarafından son anda fark edilen çukurlara düştü. Çukura giren araçlardan 5'inin lastikleri patlarken, araçlar yol kenarında ve yakında bulunan benzin istasyonunda durmak zorunda kaldı.

Lastiği patlayan sürücülerden Gökhan Kuzu, yaşadığı durumu anlatarak, "Nevşehir istikametine geliyordum. Yolda oluşan çukuru bir anda fark ettim ancak kaçamadım. Aracımın iki lastiği birden patladı. Bizimle birlikte Sivas Valimizin içinde bulunduğu makam aracının da iki lastiği patladı" dedi.

Sürücüler, karayolunda oluşan çukurların uzun süredir tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında yapılmamasına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda oluşan çukurun çevresine dubalar yerleştirerek güvenlik önlemi aldı.

Konya istikametinden geldiği ve Sivas'a gittiği öğrenilen Valisi Yılmaz Şimşek'in de içinde bulunduğu makam aracıda aynı çukura düşünce, makam aracının iki lastiği de patladı. Sivas Valisi Şimşek, Nevşehir Valiliği tarafından gönderilen yeni makam arabası ile yoluna devam ederken, Şimşek'in makam arabasının patlayan iki lastiği de olay yerine gelen lastik tamircisi tarafından değiştirildi.

Lastiği patlayan diğer sürücüler ise kendi imkanları ile patlayan lastiklerini değiştirdi.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri yolda oluşan çukurlar nedeniyle lastiği patlayan araçlara tutanak tuttu.

Kaynak: İHA

