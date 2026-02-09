Minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.T. idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracı, 34 AL 1208 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada minibüsün altına giren motosiklet parçalanırken, sürücü ise ağır yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA