GÜNCEL Haberleri

Doğum günü kutlamasına gitti canından oldu

Doğum günü kutlamasına gitti canından oldu
Adana’da 19 yaşındaki Halil İbrahim Meşe, arkadaşının doğum gününü kutlamak için gittiği restoranda iddiaya göre kazayla silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da doğum günü kutlaması ölümle bitti.

Olay, 25 Ocak Pazar günü Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Meşe (19), çocukluk arkadaşı S.Ç. (18) ile birlikte Almanya'dan gelen arkadaşı M.S.A.'nın doğum gününü kutlamak için restorana gitti.

Gençlerin doğum gününü kutlamak için gittiği restoranın ise M.S.A.'nın babasına ait olduğu öne sürüldü.

Gençler bir süre eğlendikten sonra restoranın ofis bölümüne geçti. Burada, S.Ç. tabanca ile oynamaya başladı.

Bir süre sonra tabanca kazara ateş aldı. Açılan ateş sonucu Meşe başından vuruldu, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Meşe'nin cenazesi Kabasakal mezarlığına defnedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı.

S.Ç.'nin emniyetteki sorgusunda, "Restoranda yemek yiyorduk. Silahla oynarken kazayla patladı." iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ACILI ANNE OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA AĞIT YAKTI

Oğlunun mezarı başında ağıt yakan anne Gül Bilgiç (43) "Askerlik kağıdı gelmişti, askere gidecekti ama bırakmadılar. Gitti gelmedi. Kim ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşı kazayla vurmuş diyorlar ben inanmıyorum. O gün orada kim varsa hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Kaynak: İHA

