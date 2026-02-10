Hakime saldırmaya çalıştığı iddia edilen avukata gözaltı

İstanbul’da Küçükçekmece Adliyesi’nde hakime saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen avukat gözaltına alındı. İstanbul Barosu ise fiili saldırı iddiasını yalanladı.

İstanbul'da bir avukat iddiaya göre, Küçükçekmece Adliyesi'nde görevli hakime saldırmaya kalktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde ilgili mahkeme hakiminin bulunduğu sırada, mahkeme kalem personeline meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişinin dosyanın esasıyla ilgili hakimle tartıştığı, bu kişinin İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat P.S. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"MASAYI YUMRUKLADI, HAKİME SALDIRMAYA KALKTI" İDDİASI

Açıklamada; mahkeme hakiminin yaptığı konuşmaların hukuken uygun olmadığını söylemesi üzerine P.S.'nin mahkeme hakimine "Siz ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" diyerek bağırmaya başladığı, tartışmanın büyümemesi adına dışarı çıkması istendiğinde agresif tavırlarına devam ettiği, "Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?" diyerek yazı işleri müdürünün masasına sert bir şekilde yumrukla vurduğu iddialarına yer verildi.

Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurlarının müdahalesine rağmen P.S.'nin saldırgan tavırlarının devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında üzerine atılı 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

"ŞİDDET EYLEMİNİN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Açıklamada hakimlerin, yargılama faaliyetini kamu adına, Anayasa'dan aldığı yetkiyle hukuka uygun bir şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle görevlerini yürüttükleri belirtilerek, "Bu görevi icra eden bir hakime yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine, adaletin tarafsızlığına ve toplumun huzuruna zarar vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde, hukukun üstünlüğünü savunmak, hakkı ve adaleti temsil etmek vardır. Avukat, yargının kurucu unsuru, adaletin ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle gerçekleştirilen şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şiddet, hiçbir koşulda ve hiçbir meslek mensubu tarafından meşrulaştırılamaz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Barosu'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada; tutanaklar incelendiğinde fiili bir saldırı girişimi yaşanmadığınin görüleceği belirtilip, olayın bir tartışmadan ibaret olduğu öne sürüldü.

