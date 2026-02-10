Alkollüyken tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla darbetti: 4 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, fırça sapıyla başına darbe alan 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43), 4 arkadaşıyla birlikte Hamidiye Mahallesi 1'inci Uğur Sokak'taki bir evde alkol aldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen Barış K.'nın yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Bunun üzerine evde bulunan Necmettin B. (50), ahşap saplı bir fırçayla Barış K.'yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Necmettin B., elindeki fırça sapıyla Barış K.'nın başına defalarca vurdu.
Darbelerin şiddetiyle fırça sapının kırıldığı olayda Barış KB, başından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar tespit edilen Barış K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın şüphelisi Necmettin B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”