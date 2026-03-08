GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bugün bu belgeyi gösterene ulaşım ücretsiz

Bugün bu belgeyi gösterene ulaşım ücretsiz
İstanbul’da bugün yapılacak YÖKDİL sınavına girecek adaylar ve sınav görevlileri için ulaşımda kolaylık sağlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar ve görevliler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı öncesinde adaylar ve sınav görevlileri için duyuru yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan duyuruya göre, sınav günü sınava girecek adaylar ile görevli personel, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

SAAT VERİLDİ

Yapılan açıklamada 8 Mart Pazar günü yapılacak olan YÖKDİL sınavına girecek vatandaşlar ve öğretim görevlileri belgelerini göstererek ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Uygulama, sınav başlangıcının 2 saat öncesinde başlayıp sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

