Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler yakalandı
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Ankara'da bir kadını dolandıran şüpheliler tespit edildi.
Mağdur kadını kilometrelerce uzaklıktaki kamerasız bir bölgeye götüren şüphelilerin, mağduru korku ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyası talep ettiği, müştekinin 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden teslim ettikten kısa süre sonra dolandırıldığını anladığı bildirildi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin adresi belirlendi.
Şüphelinin, mağdurdan aldığı döviz ve ziynet eşyalarını başka kişilere teslim edeceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, parayı teslim almak için şüphelinin ikametine gelen kişileri suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
