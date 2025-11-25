GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Malatya’ya Kar Yağacak mı? Malatya’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Malatya’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Malatya 5 Günlük Hava Durumu

Malatya'da yağışların etkili olması ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşların aklındaki başlıca sorular "Malatya'ya kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman bekleniyor?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” şeklinde öne çıkıyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleri şehirde yağışın süreceğini ancak kar için gerekli koşulların tam olarak oluşmadığını gösteriyor.

Malatya'ya Kar Yağacak mı?

Malatya'da hava zaman zaman yağışlı olsa da sıcaklıkların 5–9°C aralığında kalması nedeniyle önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor.

Malatya'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının sonunda gündüz sıcaklıklarının 7–9°C seviyesine çıkması kar oluşumunu engelliyor. Şehirde kar ihtimali Aralık ayının ilk haftalarından itibaren daha olası hale gelecek.

Malatya'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Malatya'da yağmurlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 1°C / 5°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü ise yağış sürerken sıcaklıklar 2°C / 9°C'ye kadar çıkacak. Her iki günde de değerler kar yağışı için yeterli soğuklukta olmadığı için bugün ve yarın Malatya'da kar beklenmiyor.

Malatya 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Yağmurlu – 1°C / 5°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Yağmurlu – 2°C / 9°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 0°C / 8°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 0°C / 7°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu – 0°C / 7°C

