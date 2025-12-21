Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 17’sini karşılayan ve Brezilya’dan sonra en çok kahve üretiminin yapıldığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez dünya tarım üretimine dair dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Kahve üretiminde öne çıkan ülkelerle ilgili bu soru merak uyandırdı.
Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan ve Brezilya'dan sonra en çok kahve üretiminin yapıldığı ülke hangisidir?
A) Vietnam
B) Endonezya
C) Kanada
D) Kolombiya
Doğru cevap: A) Vietnam
