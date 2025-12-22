CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 22 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 6.043,17 ₺ – Satış 6.159,96 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.538,88 ₺ – Satış 5.697,17 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.538,83 ₺ – Satış 5.582,27 ₺
18 Ayar: Alış 4.187,90 ₺ – Satış 4.591,13 ₺
14 Ayar: Alış 3.404,65 ₺ – Satış 3.581,08 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 40.396,50 ₺ – Satış 41.137,57 ₺
Ata Beşli: Alış 199.207,94 ₺ – Satış 205.356,03 ₺
Reşat: Alış 39.835,74 ₺ – Satış 42.034,73 ₺
Hamit: Alış 39.835,74 ₺ – Satış 42.034,73 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.718,51 ₺ – Satış 10.060,05 ₺
Yarım: Alış 19.405,24 ₺ – Satış 20.099,86 ₺
Teklik (Tam): Alış 38.803,94 ₺ – Satış 40.063,11 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 97.153,18 ₺ – Satış 99.869,77 ₺
Gremse Beşli: Alış 193.545,90 ₺ – Satış 204.297,38 ₺
Kaynak: Haber Merkezi