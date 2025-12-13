Bakan Memişoğlu: SGK SMA hastalığıyla ilgili iki ilacı tamamıyla ödüyor

Türkiye’de her yeni doğanda ve her evlilik öncesinde SMA taramasının güçlü bir şekilde yapıldığını söyleyen Bakan Memişoğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu, SMA hastalığıyla ilgili iki ilacı tamamıyla ödüyor“ dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim sayısına ilişkin soruları hatırlatarak, tıp fakültelerine başlayan öğrenci sayısının yıllık 20 binin üzerinde olduğunu söyledi.

"Toplam çocuk ve yan dalların uzman sayısı 10 bin 296"



Türkiye'deki çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı sayısını veren Memişoğlu, bu alanda 7 bin 109 uzman hekim bulunduğunu, 3 bin 799 kişinin de asistan hekim olarak eğitim aldığını bildirdi.

Memişoğlu, "Toplam çocuk ve yan dalların uzman sayısı 10 bin 296, asistan hekim sayımız 5 bin 295." dedi.

Çocuk hastalıkları asistan sayısının 2013'te 2 bin 62 iken bugün 3 bin 799'a ulaştığı bilgisini veren Memişoğlu, "Cerrahi branşların toplamı 2013 senesinde, asistan sayısı olarak söylüyorum, 5 bin 290 iken bu sene 15 bin 724." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ziyaretleri kapsamında bir çok şehre gittiğini aktaran Memişoğlu, "Her hekim, cezaevinde veya dışarıda, dili, dini, inancı ne olursa olsun her hastayı can olarak görür, onu iyileştirmek için uğraşır." açıklamasında bulundu.

"Devlet hastanelerimizde gerçekleşen muayenelerde bir doktorun muayene süresi ortalama 12 dakika"



SMA hastalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Memişoğlu, Türkiye'de her yeni doğanda ve her evlilik öncesinde SMA taramasının güçlü bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun SMA hastalığıyla ilgili iki ilacı tamamıyla ödediğini anımsatan Memişoğlu, bu alanda kendi ilaçlarını üreteceklerini de sözlerine ekledi.

Görüntüleme ve MR sayılarına ilişkin sorulara da cevap veren Memişoğlu, "Kamu hastanelerinde, 2025 yılında 16 milyon MR, 17 milyon BT çektik. MR'ın ortalama randevu süresi 9 gün." dedi.

Muayene sürelerine ilişkin ise Memişoğlu, "Devlet hastanelerimizde gerçekleşen muayenelerde bir doktorun muayene süresi ortalama 12 dakika, eğitim araştırma hastanelerimizde 14 dakika, genel ortama 13 dakikadır. Bu konuda da lütfen '2 dakika' diyerek hekimlerimize haksızlık yapmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA