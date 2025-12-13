Konya’da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kaza sırasında 2 aracın yarış yaptığı iddia edildi.
Yaralılar Şehir Hastanesine kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Trafik normale döndü
Aksayan trafik, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden normale döndü.
Sağlık durumları iyi
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili çalışma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi