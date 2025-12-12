Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SEFER ŞAHİN
|
KOÇAŞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MELEK KENTLİ
|
NEVŞEHİR
|
ÇALIKLI MEZARLIĞI
|
MUHİTTİN OLGUN
|
TAŞKENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET AKAR
|
KARASINIR
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
CELAL AKİNCE
|
AKKİSE
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
MEMİŞ KELEŞ
|
ORZALA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MÜŞERREF KERNİÇ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HATİCE GÖKDEMİR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SONGÜL ALTAY
|
SARAYÖNÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET KELTEN
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96