KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Aralık 2025 Cuma günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SEFER ŞAHİN

KOÇAŞ
11-10-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

MELEK KENTLİ

NEVŞEHİR
05-09-1968

ÇALIKLI MEZARLIĞI

MUHİTTİN OLGUN

TAŞKENT
02-01-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET AKAR

KARASINIR
20-12-1948

HACIFETTAH MEZARLIĞI

CELAL AKİNCE

AKKİSE
01-10-1949

HARMANCIK MEZARLIĞI

MEMİŞ KELEŞ

ORZALA
20-04-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

MÜŞERREF KERNİÇ

KONYA
16-07-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE GÖKDEMİR

KONYA
05-01-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

SONGÜL ALTAY

SARAYÖNÜ
01-04-1980

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET KELTEN

KONYA
22-10-1987

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

