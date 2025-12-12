GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya medyasında uzun süre görev yapan isimler BİK’te yeni görevlere atandı

Konya medyasında uzun süre görev yapan isimler, Basın İlan Kurumu'nda (BİK) yeni görevlere atandı.

Halil İbrahim Parlak Konya BİK Bölge Müdürü oldu

Konyalı kimlikleriyle tanınan ve uzun yıllar Konya basınına emek veren Halil İbrahim Parlak, Konya BİK Bölge Müdürlüğü görevine atandı.



Mevlüt Uluçamlıbel Antalya'ya atandı

Yine Konyalı bir başka tecrübeli isim Mevlüt Uluçamlıbel ise Antalya BİK Bölge Müdürlüğü'ne atandı.



Çetin Oranlı Adana'ya yeniden atandı

Konya basınında geçmişte önemli görevlerde bulunan Çetin Oranlı da halen yürüttüğü Van BİK Bölge Müdürlüğü görevinden Adana Bölge Müdürlüğü'ne yeniden atandı. Oranlı daha önce Adana'da görev yapmıştı.

Önümüzdeki günlerde göreve başlayacaklar

Her üç ismin de önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerine giderek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesindeki tüm medya kuruluşları olarak, bu üç değerli meslektaşımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

