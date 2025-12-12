Güllü’nün kızı da dahil 5 kişi adliyeye sevk edildi
- Güncelleme Tarihi:
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı da dahil 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.
Kızı Dahil 5 Kişi Gözaltına Alınmıştı
Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 3 kişi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
Yurt dışına çıkmak üzere hazırlık yaptıkları öne sürüldü. Şarkıcı Güllü, 28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti.
AVUKATLAR DOSYADAN ÇEKİLDİ
Bu kritik gelişme sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise yaşandı:
Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyam Ülkem Gülter'in avukatları, yürüttükleri dosyadan çekildiklerini açıkladı. Avukatlar yaptıkları açıklamada, "Rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına çekilme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”