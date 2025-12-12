GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Güllü’nün kızı kimdir? Güllünün kızı Tuğyan kaç yaşında? Nereli? Evli mi sevgilisi var mı? Annesini Neden Öldürdü İddiası? Güllü kimdir?

Güllü’nün kızı kimdir? Güllünün kızı Tuğyan kaç yaşında? Nereli? Evli mi sevgilisi var mı? Annesini Neden Öldürdü İddiası? Güllü kimdir?
Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmiştir. İşte hem Güllü hem de kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bilinenler...

Güllü, Türk fantezi ve arabesk müziğinin bilinen seslerinden biridir. Asıl adı Gül Karagöz'dür.

Kariyeri: 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle tanınmış, kendine has yorumu ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. "Değmezmiş" ve "Konyalım" gibi şarkılarıyla popüler olmuştur.

Ölümü: Güllü, 28 Eylül 2024 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 5. katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmiştir. Ölümü, şüpheli bulunarak adli soruşturma başlatılmıştır.

Güllü'nün Kızı Kimdir?

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'dir.

Tuğyan Ülkem Gülter Hakkında Bilgiler

Doğum Yılı ve Yeri: Tuğyan Ülkem Gülter, 1998 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğup büyümüştür.

Babası: Tuğyan Ülkem Gülter'in babası, 1990'lı yıllarda müzik yapımcılığı yapan Gürol Gülter'dir.

Ebeveynlerinin Evliliği: Gürol Gülter, şarkıcı Güllü ile 1996-2002 yılları arasında evli kalmıştır.

Kardeşi: Gürol Gülter ve Güllü'nün bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır: Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk.

Annesini Neden Öldürdü İddiası?

Bu konuda herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmamaktadır.

Şarkıcı Güllü'nün ölümü şüpheli olarak kabul edilmiş ve İstanbul'da gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ve beraberindeki 3 kişi, cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edilmiştir.

Soruşturma, Güllü'nün ölümünün kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Güllü'nün kızının annesini öldürdüğüne dair şu an için sadece şüpheli bir durum söz konusudur ve hukuki süreç (tahkikat) devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

