Isparta’daki eşsiz ekosistem: Kasnak Meşesi Ormanı

Isparta’daki Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, yalnızca Türkiye’de görülen benzersiz bir ekosistemi barındırıyor. Alan, 1987’den bu yana sıkı koruma altında tutuluyor.

Kasnak Meşesi Ormanı, Isparta'nın Eğirdir ilçesi, Yukarı Gökdere köyü sınırları içerisinde bulunuyor. 1300 hektar alanı kaplayan orman, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak alanlara eklendi. Ormana girişlere, sadece bilimsel araştırma ve eğitim amaçlı özel izin kapsamında müsaade ediliyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Kovada Gölü Şefi Mustafa Altınkup, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nın Türkiye'ye özgü ve benzersiz bir ekosistem olduğunu belirtiyor.

"Alanımız 1987 yılında korunan alan ilan edilmiştir” diyen Altınkop, bölgenin 1300 hektarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade ediyor.

Kasnak meşesinin yalnızca Türkiye'de bulunduğunu vurgulayan Mustafa Altınkop, bu türün orman vasfını yalnızca bu bölgede oluşturduğunu söylüyor.

Burası bir doğa laboratuvarı



Altınkup, alanın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekerek "Alanımızda 444 tane bitki türümüz mevcuttur. Bunlardan 69 tanesi endemiktir” ifadelerini kullandı.

Ormanda vaşak, karakulak, tilki, yaban keçisi gibi memeli hayvanlar da yaşıyor.

Ormanın yıl boyunca koruma altında olduğunu söyleyen Mustafa Altınkop, yalnızca eğitim ve bilimsel amaçlı ziyaretlere izin verildiğini vurguluyor.

Bölgede hem teorik hem de yerinde saha eğitimleri sunuluyor.

2019'da kesin korunacak hassas bölge oldu



Orman 2019 yılında alanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas bölge ilan edildi.

Ormana kaçak giriş ve tahribatın ağır yaptırımları olduğuna dikkat çeken Altınkup, biyokaçakçılığı ve tahribatın yaklaşık 550 bin lira cezası bulunduğunun altını çiziyor.

Bölge foto kapanlar ve dronlarla sürekli olarak takip ediliyor.

Cezaların bu denli yüksek olmasının sebebi ise türün eşsizliği ve taşıdığı ekolojik önem.

Meşeler ortalama 200 yaşında



Kasnak meşesinin sert, dayanıklı ve esnek yapısı nedeniyle adını kasnaktan aldığını söyleyen Altınkup, bölgede tüm ormancılık faaliyetlerinin yasaklandığını belirtiyor.

Ölü ağaçlar doğaya bırakılarak bir sincaba ya da bir kuşa yuva olurken bu şekilde ekosistemin döngüsü sağlanıyor.

Alanın en yaşlı ağacının yaklaşık 400 yaşında bir anıt ağaç olduğunu belirtirken ormandaki diğer meşelerin ise ortalama 200 yaşlarında olduğunu ifade ediyor.

