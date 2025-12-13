Konya’da otomobil refüje çıktı: 3 yaralı!

Olay, bugün Beyşehir-Konya kara yolu üzerindeki Çukurağıl Mahallesi yakınlarında, Hüyük yol ayrımı kavşağında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki C.K. idaresindeki 44 AAV 295 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüyük yol ayrımındaki kavşakta refüje çıktı.

ARAÇ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ



Araç, refüj üzerindeki bir trafik işareti levhası direğine çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri hemen müdahalede bulundu. Kazada, araç sürücüsü C.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç. (27) ve M.Ç. (25) isimli toplam üç kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan üç yaralı, acilen ambulanslara alınarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA