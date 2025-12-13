Konya’da eğlence mekanları artık bu saatte kapanacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeni, şehir genelinde faaliyet gösteren tüm eğlence işletmelerinin çalışma saatlerinde kapsamlı değişikliğe gitti. Alınan encümen kararıyla birlikte gece hayatına yeni düzenleme getirildi.
YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLENDİ
Karara göre, eğlence mekânları akşam 18.00'den itibaren açılabilecek ve gece 01.00'e kadar hizmet verebilecek. Düzenlemenin, kamu düzeninin sağlanması, çevresel gürültünün azaltılması ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması hedefleriyle hayata geçirildiği açıklandı.
UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM
Belediye yetkilileri, belirlenen çalışma saatlerine uymayan işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Kararın Konya genelindeki tüm eğlence işletmeleri için geçerli olduğu vurgulandı.
Belediye ekiplerinin yeni düzenlemenin uygulanmasını denetleyeceği ve saatlere uyulup uyulmadığını kontrol edeceği öğrenildi.
