Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Aralık 2025 Cumartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

CELAL KILIÇ

HASANKALE
05-03-1947

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

SUNA YILDIRIR

KIRIKKALE
22-02-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

BEDRİYE METİN

ILGIN
17-11-1948

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

HACI İSMAİL ULUSOY

IŞIKLAR
01-01-1957

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE ELDEŞ

DOĞANHİSAR
26-07-1954

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

FETİYE KARA

ESKİCUMA
01-04-1933

ARAPLAR MEZARLIĞI

HİKMET DÖNMEZ

IŞIKLAR
17-03-1953

ARAPLAR MEZARLIĞI

FUAT DENİZLİ

EREĞLİ
04-02-1940

ARAPLAR MEZARLIĞI

EMİNE AKKÖPRÜ

SEVİNDİK
12-02-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLER OĞUZ

KONYA
02-02-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

EBRAR YAYLACI

MERAM
12-06-2017

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE GÜL

HADİM
15-02-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

CENNET ERDÖL

YARMA
29-11-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİSE KARAKAYA

SÜLEYMANİYE
11-03-1953

YAZIR MEZARLIĞI

ZEKERYA YILDIRIM

ELEŞKİRT
01-09-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN BÜYÜKEKİZ

HADİM
01-02-1940

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET YILDIZ

MESUDİYE
15-09-1924

ELMACI MEZARLIĞI

AHMET BAŞGÜMÜŞ

SARAYKÖY
08-04-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

