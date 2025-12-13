Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
CELAL KILIÇ
|
HASANKALE
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
SUNA YILDIRIR
|
KIRIKKALE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
BEDRİYE METİN
|
ILGIN
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
HACI İSMAİL ULUSOY
|
IŞIKLAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE ELDEŞ
|
DOĞANHİSAR
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
FETİYE KARA
|
ESKİCUMA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HİKMET DÖNMEZ
|
IŞIKLAR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FUAT DENİZLİ
|
EREĞLİ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
EMİNE AKKÖPRÜ
|
SEVİNDİK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
GÜLER OĞUZ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EBRAR YAYLACI
|
MERAM
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYŞE GÜL
|
HADİM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
CENNET ERDÖL
|
YARMA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HALİSE KARAKAYA
|
SÜLEYMANİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ZEKERYA YILDIRIM
|
ELEŞKİRT
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HASAN BÜYÜKEKİZ
|
HADİM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET YILDIZ
|
MESUDİYE
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
AHMET BAŞGÜMÜŞ
|
SARAYKÖY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96