Konya’da Harezmî Eğitim modeli kapsamında toplantı gerçekleştirildi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin disiplinler arası ve bütüncül eğitim yaklaşımıyla uyumlu olarak yürütülen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı, 12 Aralık 2025 tarihinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; öğrencilerin problemlere yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmeleri için araştırma-geliştirme süreçlerini iş birliği içinde kullanmalarını esas alan model çerçevesinde ilde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.
(Cumali Özer)