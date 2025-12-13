GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Sanatçı Ahmet Özhan’a Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi

Sanatçı Ahmet Özhan’a Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi
Konya’da düzenlenen Hazreti Mevlana’yı Anma Törenlerine 45 yıldır katılan sanatçı Ahmet Özhan’a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi (TYB) Başkanı Ahmet Köseoğlu, şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 45 yıldır Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın tanınmasına katkı sağlayan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürünü hediye etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sanatçı Ahmet Özhan ise hediyenin verilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm kainatın huzurdan alması gereken bir pay var. Belki de varlığın yaratılmasındaki bütün mana ancak huzurlu bir ortamda algılanabilir. Özellikle Konya'da olduğumuzda huzurla doluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü takdim edildi.

Kaynak: AA

