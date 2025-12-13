Konya’da hassas burunlar görevde! Narkotik köpekleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde eğitimleri büyük titizlikle yapılan ‘hassas burunlu köpekler’ katıldıkları çeşitli operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin gizli zulalarını bularak ekibe büyük destek oluyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından görev yapmaya başlayan hassas burunlu köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor. Operasyonlarda suçlulara karşı alınan başarılarda pay sahibi olan Giz, Felix, Atena ve Odin isimli hassas burunlu köpekler, Konya'nın il merkezi ve tüm ilçelerinde aralıksız çalışmalara katılarak zehir tacirlerinin ‘bulunmaz' dedikleri zulaları bularak uyuşturucuyla mücadelede büyük rol oynuyor.

"Ele geçirilen uyuşturucular, gençliğin zehirlenmesini önlediği için en başta bu bizi mutlu ediyor"

Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi sorumlusu polis memuru Sedat Yılmaz, "Öncelikle yapmış olduğumuz işin daha çok vicdani boyutu önemli. Çünkü yapmış olduğumuz yakalamalarda ele geçirilen uyuşturucular, gençliğin zehirlenmesini önlediği için en başta bizi bu mutlu ediyor. Birçok kişinin zehirlenmesinin önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Daha sonra bunun iş boyutuna bakabiliriz, bir bebek gibi düşünebiliriz veya bir çocuk gibi. Yetiştirdiğiniz çocuk güzel şeyler yaptığında sizi nasıl mutlu ediyorsa köpeğimizin de bulmuş olduğu her madde bizi daha çok mutlu ediyor ve daha çok motive ediyor. Sadece Konya içerisinde değil, birçok ilde de görevlendirme aldık bu konuda. Bu tabii bizde gurur verici bir şey buradan kalkıp gittiğimiz yerde faydalı olabildiğimizi düşünüyoruz. Gerçekten gurur verici bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sadece büyük operasyonlarda değil, normal çalışmalarda da ekip arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz"

Özel eğitimli köpeklerin operasyonlara büyük katkı sağladığını anlatan polis memuru Sedat Yılmaz, "Köpeklerimizin operasyon çalışmalarında kesinlikle yüzde yüz katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü zaten narkotik madde arama köpeklerinin amacı bulunmayan yani zula diye tabir ettiğimiz bulması zor olan maddeleri burunları sayesinde bulunmasıyla ilgili bir olay. Mesela zaten göz önünde duran bir maddeyi normal insan da görebildiği için köpeğe ihtiyaç duyulmuyor. Daha çok saklanmış olan veya zula olarak tabir ettiğimiz gizli bölmelere saklanmış olan maddelerin bulunmasında biz yardımcı oluyoruz. Mesela takip ettiğimiz araçlar olur veya adres operasyonları, tek adresli evlere dahi köpek yardımıyla girebiliyoruz. Açıkçası sadece büyük operasyonlarda değil, normal çalışmalarda da ekip arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar" şeklinde konuştu.

Köpeklerin uyuşturucu bağımlısı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Birçok kişi bunu gerçekten yanlış biliyor. Bu köpeklerin aramış olduğu bir oyuncağı var. Bu oyuncağı ararken gizlenen uyuşturucuya duyarlı hale geliyor. Yani tamamen oyun odaklı gerçekleştiriyor. Tamamen topunu arıyor aramalarda" diye konuştu.

