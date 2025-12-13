GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Memurlara yönelik doğum izninde yeni düzenleme! İzin süreleri değişiyor

Memurlara yönelik doğum izninde yeni düzenleme! İzin süreleri değişiyor
Meclis’e getirilmesi planlanan ’Memur anneler için doğum izni’ düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre annelere verilen 16 haftalık doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması beklenirken işçi babaların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilecek.

Türkiye'de nüfus artışına rağmen doğurganlık hızı ve oranı azalıyor. 

2017 yılında toplam doğurganlık hızı 2,08 iken, 2024'te 1,48'e kadar geriledi. 

Hükümet doğurganlık oranını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ederken bu kapsamda yeni bir düzenleme gündeme geldi. 

GÜNDEMDE MEMUR ANNELERE YÖNELİK DÜZENLEME VAR

Türkiye Gazetesi'nden İsa Altıntaş'ın haberine göre bu ay içinde bütçe görüşmeleri ve asgari ücretin belirlenmesinin ardından ilk gündemlerden biri; doğum izinlerinin artırılması ve sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler olacak.

Yeni düzenlemeler işçi-memur-sözleşmeli tüm çalışan anneler için söz konusu olacak.

TEK ÇOCUKTA 24 HAFTA TAM ÜCRETLİ İZİN

Devlet Memurları Kanunu'nda kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta, olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilirken çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekleniyor

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabiliyor. 

Bu kapsamda mevcut düzende annelere verilen 16 haftalık doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması bekleniyor.  

İKİZ-ÜÇÜZ ANNELERİNE TAM 26 HAFTA

Çoğul gebelikte doğum öncesi 10 haftayken doğum sonrasına 10 aya 8 hafta eklenmesi ile 26 haftaya çıkması bekleniyor. 

Memur anneler 6,5 ay boyunca bebeğiyle baş başa kalırken devletin güvencesi altında olacak. 

DOĞUMA 3 HAFTA KALANA KADAR ÇALIŞIRIM DİYENE EK HAK

Doktor tarafından "sağlığın yerinde" raporu verilmesi hâlinde, memur anne adayları doğuma üç hafta kalana kadar çalışabilecek.

Bu süre içinde fiilen çalışılan her gün, tekil gebelikte en fazla 5 hafta, çoğul gebelikte ise en fazla 7 hafta olmak üzere doğum sonrası izne otomatik olarak eklenecek.

BEBEĞİN GEÇ DOĞMASI HALİNDE İZİN KAYBI YOK

Gebeliğin 40. haftasında doğum beklenmesine rağmen bebeğin daha geç dünyaya gelmesi durumunda, aradaki günler doğum sonrası izne eklenecek.

Bu süreçte hiçbir izin hakkı kaybedilmeyecek.

ÖLÜ DOĞUMDA DA ANNELİK HAKKI KORUNACAK

Ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura tanınan doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacak.

Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığına, tabip tarafından düzenlenen rapora göre karar verilecek.

ANNE VEFAT EDERSE İZİN BABAYA GEÇİYOR

Doğum sırasında ya da doğum izni sürecinde annenin vefat etmesi hâlinde, kullanılmayan tüm doğum izni memur baba tarafından kullanılabilecek.

Yapılması planlanan doğum izni artışlarının bu kapsamda babaları da kapsaması öngörülüyor.

BABALIK İZNİNDE DÜZENLEME OLACAK MI

Memur babalar hâlen 10 gün babalık izni hakkına sahip bulunuyor.

İşçi babalar için ise 5 gün olan babalık izninin 10 güne çıkarılması yönünde çalışma yapılması planlanıyor.

Böylece babalık izninde işçi ve memur ayrımının kaldırılması hedefleniyor.

