Güllü’nün kızı Tuğyan annesini öldürme suçlamasıyla tutuklandı

Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini söyledi. Gülter “kasten öldürme“ suçundan tutuklandı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı.

Ulu'nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu. 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SULTAN ULU: GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Ulu'nun emniyetteki ifadesinde o gece yaşananları anlattığı ve itiraf ettiği belirtiliyor.

Savcı, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için "kasten öldürme” suçundan tutuklama istedi.

Sultan Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi. Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Sabaha karşı sulh ceza hakimliği Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı verdi.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.

FRANSA YA DA GÜRCİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞ

Valizlerle evden çıkan Gülter ile arkadaşı Ulu'nun Gürcistan ya da Fransa'ya kaçacağı iddia edildi. Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR'ın dorsesinde Türkiye'den ayrılma planı yaptıkları öne sürüldü.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün evinde yer alan ev içi güvenlik kamera görüntüleri ses analizi için TÜBİTAK'a gönderilmişti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜBİTAK'tan beklenen rapor geldi. Çözümlenmesi için gönderilen ses kayıtlarında Gülter'in "Atacağım şimdi seni" sesi netleştirildi.

Boğuşmanın ardından annesini camdan aşağıya attığı belirtilen Gülter'in, Güllü düştükten sonra "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

Bu sözü Güllü' nün kızı Gülter' in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Zanlılar, Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı ve bu şarkıyı seven Güllü, lavabodan çıkarak, şaşırıp "O ne lan" diyerek odaya gitti. Rapordaki iddiaya göre, bu odada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra, boğuşma başladı ve kızı annesini pencereden aşağıya itti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dün yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.

6 Kasım'da verdiği ifadede hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Annesi hakkındaki mesajlarının çarpıtıldığını da dile getiren Gülter, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.

