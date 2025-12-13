GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı! O anlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı! O anlar kamerada
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, ailesiyle tartışma yaşadığı 6 yaşındaki öğrenci E.B.’yi evinin önünde bıçakla yaraladı.

Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci E.B.'nin ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle R.Y. aynı okulda öğrenci olan öğrenci E.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

