Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı! O anlar kamerada

Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu öğrenci E.B.'nin ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle R.Y. aynı okulda öğrenci olan öğrenci E.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
