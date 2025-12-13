Ehliyetsiz genç ağabeyinin otomobili ile makas atarken kaldırıma çarpıp ters döndü
- Güncelleme Tarihi:
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, ağabeyine ait otomobille trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya tedavi altına alındı.
Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi'nde, ağabeyine ait otomobili izinsiz aldığı iddia edilen ve sürücü belgesi bulunmayan yaşı küçük sürücü, trafikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
"Makas" atarak ilerlediği sırada kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarında bekleyen bir yayaya ve çöp konteynerlerine çarptı.
Kaza yerine ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi yok
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin süratle şerit değiştirdiği ve kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yayaya çarptığı anlar yer aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
