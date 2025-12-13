Böcek ilaçlarının satışında yeni düzenleme! Reçetesiz ve internetten satışı yasaklandı

İnsanların yaşamını yitirmesine de neden olan böcek ilaçlarının satışında reçeteli dönem başladı. Bu ilaçlar internetten de satılamayacak, reklamı da yapılamayacak.

Böcek ailesinin yaşamını yitirmesinin ardından gündeme gelen tarım ilaçları için yeni yönetmelik yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, bitki koruma adı da verilen bu kimyasallar artık belirli kurallar kapsamında satılacak.

Bakanlık tarafından reçeteli olarak satılması zorunlu hale getirilen bitki koruma ürünleri, Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanında yayımlanacak, ayrıca Bitki Koruma Ürünleri Takip Sisteminde de satış bildirimi reçeteye bağlanacak.

Yönetmelikte, reçete yazma yetkisi için "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Bakanlıktan yetki almış olmak koşulu ile sadece ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmuş ziraat mühendisleri reçete yazabilir.” denildi.

Bu ilaçları satmak için yetki belgesi almak gerekecek ve bu yetki belgesi için sınav düzenlenecek. Yani artık dileyen herkes böcek ve tarım ilacı satamayacak.

İNTERNET SATIŞINA DA KISITLAMA

Yönetmelikle bu kimyasalların internet satışına da kısıtlama getirildi. Yönetmeliği göre, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin internet üzerinden ve sosyal iletişim araçları ile tanıtımı ve satışı yapılamayacak, indirim kampanyaları düzenlenemeyecek, video ile görsel paylaşımı da yapılamayacak.

Düzenlemeye göre, ruhsat sahibi firma, bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile üreticileri veya dağıtıcıları dahil olmak üzere, bitki koruma ürünlerinin satışının yapılması amacıyla internet sitesi açamayacak.

Yönetmelik, böcek ilaçlarına bölgesel sınırlama da getirdi ve belirli bir bölgedeki zararlılar için kullanılan tarım ilaçlarının satışı başka bir bölgede yapılamayacak.

